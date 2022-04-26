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Джонсон заявил, что решение об обмене попавших в плен британцев должна принять Украина

Решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РИА Новости
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.
Известия
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР.
Газета.Ru
По словам Джонсона, «страны решили помочь Украине защитить себя» вследствие начала Москвой специальной военной операции.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Джонсон: решение по возможному обмену пленных британцев будет принимать Украина
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Премьер Джонсон заявил, что вопрос об обмене попавших в плен британцев должен решить Киев
Lenta.ruвчера в 15:36
Джонсон заявил, что решение об обмене попавших в плен британцев должна принять Украина
РИА Новостивчера в 15:34
Джонсон заявил, что решение об обмене пленных британцев должен принять Киев
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Джонсон заявил, что решение по возможному обмену пленных британцев будет принимать Украина
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Джонсон: решение об обмене британских пленных будет принимать Украина
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Джонсон: Киев будет сам принимать решение по возможному обмену пленных британцев
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