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Джонсон заявил, что с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго.
РИА Новости
Во вторник в Глазго завершился двухдневный саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
РИА Новости
Организованная Великобританией в партнерстве с Италией конференция продлится до 12 ноября.
РИА Новости
Саммит с участием 120 мировых лидеров, посвященный глобальному изменению климата, проходил в Шотландии с 31 октября по 2 ноября.
Росбалт
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Подробнее о событии

Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго
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Джонсон заявил, что с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в Глазго
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