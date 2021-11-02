РИА НовостиДжонсон заявил, что с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в ГлазгоПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго.РИА НовостиВо вторник в Глазго завершился двухдневный саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).РИА НовостиОрганизованная Великобританией в партнерстве с Италией конференция продлится до 12 ноября.РИА НовостиСаммит с участием 120 мировых лидеров, посвященный глобальному изменению климата, проходил в Шотландии с 31 октября по 2 ноября.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейВечерняя МоскваПолитика СегодняГазета.RuПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаRT на русскомРосбалтИА Красная ВеснаПодробнее о событииДжонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в ГлазгоГазета.Ru14:38Джонсон заявил, что с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в ГлазгоРИА Новости14:04Самое цитируемоеБританский премьер с понимаем отнесся к отсутствию лидеров России и Китая на конференции в ГлазгоНезависимая газета15:15Премьер Британии прокомментировал отсутствие Путина на саммите в ГлазгоНациональная служба новостей14:59Джонсон оценил отсутствие Путина на климатическом саммите в ГлазгоИА Красная Весна14:53Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в ГлазгоRT на русском15:25Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина не приезжать на саммит в ГлазгоLenta.ru14:18Показать ещёОценить114Поделиться