В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе

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