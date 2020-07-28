Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

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