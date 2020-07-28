Коронавирус
ИзвестияДжонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Культура
В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей
В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Фонда Букеровской премии.
Афиша Daily 08:15
Транспорт
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму
Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Российская газета 12:45
Происшествия
Вынесен приговор застрелившему сподвижника Деда Хасана вору в законе
В Москве вынесен приговор члену преступной группы, застрелившему человека на улице Пресненский Вал в 2012 году.
Lenta.ru 14:49
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Вильфанд рассказал о возможных последствиях геомагнитных бурь
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что последствиями геомагнитных бурь могут стать проблемы со связью в северных регионах РФ, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 14:21
Фигурное катание
Евгения Медведева рассказала о боли в личных отношениях
Московский Комсомолец 12:39
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Футбол
Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге
На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv вчера в 00:45
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Футбол
Принадлежащая владельцу «Интера» телекомпания показала образ Месси на Миланском соборе
Телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Джану, анонсируя матч 37-го тура чемпионата Италии между «нерадзурри» и «Наполи», показала образ аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на Миланском соборе.
Чемпионат 14:38
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Спорт
Анонсирован ремастер Asterix and Obelix XXL
CyberSport.ru 14:20
Общество
Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU 12:17