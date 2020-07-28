В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в эфире телеканала Sky News. Он призвал быть абсолютно честными по поводу того, что происходит в Европе.

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

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