Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДжонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в эфире телеканала Sky News. Он призвал быть абсолютно честными по поводу того, что происходит в Европе.
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Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе

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Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

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