Коронавирус
Российская газетаДжонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в эфире телеканала Sky News. Он призвал быть абсолютно честными по поводу того, что происходит в Европе.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 28 июля, в эфире телеканала Sky News заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии COVID-19, признаки которой уже появились в некоторых странах Европы.Известия19:01
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