Коронавирус
Российская газетаДжонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в эфире телеканала Sky News. Он призвал быть абсолютно честными по поводу того, что происходит в Европе.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 28 июля, в эфире телеканала Sky News заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии COVID-19, признаки которой уже появились в некоторых странах Европы.Известия19:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Футбол
Семак назвал новичка «Зенита» Ловрена хорошей заменой Ивановичу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил новичка питерской команды Деяна Ловрена с уходящим Браниславом Ивановичем.
ProstoProSport 05:25
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Политика
Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
Политика
Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края
Правительства Хабаровского края формально находится в отставке.
Lenta.ru 21:02
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Культура
В США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
Ведомости 14:18
Общество
Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями
Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Кино
Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия
Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.
Donday.ru 08:35
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Экономика
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
Игры
Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft
Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru 10:45
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
RT на русском 14:44
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru 16:20
Киберспорт
ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера
Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ru 15:05
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21