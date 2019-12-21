Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.

Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

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