Политика
Газета.RuДжонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правда12:17
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в мотеле в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали.
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Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Кино
Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant
Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
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В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Названы худшие фильмы 2019 года.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Футбол
Защитник «Аякса» выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем
Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Дейли Блинд из-за проблем с сердцем выбыл из строя на неопределённый срок.
Политика
Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с КНР.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Общество
Глава Приморья посоветовал работодателям сделать 31 декабря выходным
Глава Приморского края Олег Кожемяко посоветовал работодателям опираться на мнение сотрудников при решении об определении выходным днем 31 декабря.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Политика
Главред Global Times: Китай и Россия должны поддерживать друг друга на фоне трений с США
По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения".
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Культура
Малахов перепел песню про пять минут
Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.