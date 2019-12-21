Политика
Газета.RuДжонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правда12:17
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Общество
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Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
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Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
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В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе
"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
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Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Помимо Lexus в тройке лучших марок оказались еще два японских бренда — Mazda и Toyota.
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Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
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Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Шоу-бизнес
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Происшествия
В Архангельске две девушки убили свою ровесницу
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Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры
Линзы видеокамер были вмонтированы в вентиляцию, сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.