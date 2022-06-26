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Джонсон заявил об осознании G7 окончания «вечеринки российских углеводородов»

Страны Группы семи (G7) осознают, что "вечеринка углеводородов" из России подходит к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
ТАСС
«В долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим», – сказал Джонсон.
Аргументы и Факты
Джонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.
РБК
Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в 10 лет, как планировалось в докризисные времена.
РИА Новости

Подробнее о событии

Джонсон: вечеринка российских углеводородов закончилась
Рамблер12:12
Премьер Британии Джонсон: G7 осознает, что вечеринка для российских углеводородов завершилась
Газета.Ru13:32
Джонсон: «вечеринка» для российских углеводородов закончилась
Вести.Ru13:14
Борис Джонсон: страны G7 осознали конец вечеринки для российских углеводородов
Телеканал 360°12:19
Премьер Британии Джонсон: G7 осознает, что «вечеринка российских углеводородов» окончена
РИА Новости14:05
Британский премьер Джонсон: страны G7 уже ищут способы адаптации к отсутствию российских углеводородов
Радио Sputnik12:09
Джонсон: страны G7 осознали, что «вечеринка» углеводородов из России окончена
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