ТАССДжонсон заявил об осознании G7 окончания «вечеринки российских углеводородов»Страны Группы семи (G7) осознают, что "вечеринка углеводородов" из России подходит к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.ТАСС«В долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим», – сказал Джонсон.Аргументы и ФактыДжонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.РБКДжонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в 10 лет, как планировалось в докризисные времена.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияРамблерЦарьградГазета.RuЭкономика сегодняНТВКомсомольская правдаФАНВятка-На-СетиВечерняя МоскваТелеканал 360°Политика СегодняПодробнее о событииДжонсон: вечеринка российских углеводородов закончиласьРамблер12:12Премьер Британии Джонсон: G7 осознает, что вечеринка для российских углеводородов завершиласьГазета.Ru13:32Джонсон: «вечеринка» для российских углеводородов закончиласьВести.Ru13:14Борис Джонсон: страны G7 осознали конец вечеринки для российских углеводородовТелеканал 360°12:19Премьер Британии Джонсон: G7 осознает, что «вечеринка российских углеводородов» оконченаРИА Новости14:05Британский премьер Джонсон: страны G7 уже ищут способы адаптации к отсутствию российских углеводородовРадио Sputnik12:09Джонсон: страны G7 осознали, что «вечеринка» углеводородов из России оконченаПРАЙМ10:55Показать ещёОценить1,5KПоделиться