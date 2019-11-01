Футбол
ЧемпионатДжордан Ларссон делает второй дубль в трёх матчах при Тедеско
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Многие обратили внимание на то, как автор двух дублей кряду Джордан Ларссон бьёт по воротам — вроде не поднимает головы, а в итоге мяч всё равно летит очень точно в цель; так было и в Швеции.
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