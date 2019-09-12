Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон заявил, что его отец, экс-футболист шотландского "Селтика", английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" Хенрик Ларссон, в ближайшее время приедет в Москву на матч столичной команды, поскольку теперь тоже является болельщиком "красно-белых".

Джордан Ларссон заявил, что отец теперь тоже поддерживает «Спартак»

Спорт день за днем

Общество Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Политика Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Кино «Южный парк» продлили на 3 сезона до 2023 года Многие говорят о том, что «Южный парк» – единственный мультсериал, который люди смотрят уже более 10 лет, и продолжают это делать и сегодня.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Технологии Исследователи ИИ из России уступили конкурентам по числу публикаций Российские компании — лидеры в области развития искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) — значительно уступают мировым конкурентам по количеству научных публикаций, посвященных этой технологии.

Происшествия Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске Мировой суд Ленинского района Томска вернул прокурору дело в отношении подростка, который ударил по машине, задавившей его щенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.

Экономика Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Экономика «Жёсткий» Brexit может вызвать ситуацию, аналогичную кризису 2008 года Выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года, заявил председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Футбол Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Авто Как экономить на бензине: 10 простых правил Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.

Шоу-бизнес Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.

Происшествия Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Политика Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.