Футбол
РИА НовостиДжордан Ларссон заявил, что отец теперь тоже поддерживает «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон заявил, что его отец, экс-футболист шотландского "Селтика", английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" Хенрик Ларссон, в ближайшее время приедет в Москву на матч столичной команды, поскольку теперь тоже является болельщиком "красно-белых".
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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News.ru 02:59
Общество
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Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
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По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
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