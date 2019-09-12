Футбол

РИА НовостиРИА НовостиДжордан Ларссон заявил, что отец теперь тоже поддерживает «Спартак»

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон заявил, что его отец, экс-футболист шотландского "Селтика", английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" Хенрик Ларссон, в ближайшее время приедет в Москву на матч столичной команды, поскольку теперь тоже является болельщиком "красно-белых".
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