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Джордж Буш признал, что США нарушили обещание не расширять НАТО

Российские пранкеры Вован и Лексус представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" видеозапись с розыгрышем бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который думал, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российская газета
Бывший президент США Джордж Буш — младший заявил, что обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.
RT на русском
"Некоторые время мне казалось, что РФ будет более сговорчивой, однако президент России Владимир Путин резко изменился", — сказал Буш-младший.
РЕН ТВ
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.
РИА Новости

Подробнее о событии

Джордж Буш признал, что США нарушили обещание не расширять НАТО
Российская газета09:43
Буш-младший признал, что обещание не расширять НАТО Горбачёву дали
Царьград09:09
Экс-президент США Буш рассказал о нарушении обещания администрации отца не расширять НАТО
Lenta.ru08:47
Буш-младший в разговоре с Вованом и Лексусом признал, что США обещали Горбачеву нерасширение НАТО
РЕН ТВ09:05
Буш-младший в разговоре с пранкерами признал, что США обещали Горбачеву нерасширение НАТО
Независимая газета09:00
Экс-президент США Джордж Буш рассказал пранкерам, как нарушил обещание о нерасширении НАТО
Газета.Ru08:47
Джордж Буш заявил, что данные в прошлом обещания США по нерасширению НАТО не имеют значения
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