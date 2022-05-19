Российские пранкеры Вован и Лексус представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" видеозапись с розыгрышем бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который думал, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Речь идет об онлайн-кинотеатре Okko, сервисах "СберЗвук" и SberCloud, а также о "Центре речевых технологий" (ЦРТ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Дениса Мурыгу - заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.