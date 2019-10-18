РПЛ
Евро-футбол.руДжорджевич получил травму в матче с «Ахматом»
Именно московский клуб открыл счёт в матче, но уже на 32-й минуте понёс кадровую потерю – нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму, пытаясь уйти от подката Исмаэла Силвы в центре поля, вследствие чего неудачно приземлился на газон.
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В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США
В Организации Объединенных Наций выразили надежду, что конфликт из-за отказа в выдаче виз дипломатам из других стран будет решен.
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В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
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Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
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«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
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Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
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Названы лучшие китайские кроссоверы до 1 млн рублей
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РСПП исключил из правления арестованных Магомедова и Мазурова
Находящиеся в СИЗО владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и основатель группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров исключены из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы крупнейшего бизнеса.
Forbes 14:55
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Саша Савельева снялась полуобнаженной
После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.
StarHit.ru 14:00
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Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян
В екатеринбургском офисе банка "Открытие" не было охранника, а ворвавшийся внутрь с обрезом в руках налетчик был пьян, следует из официального заявления СКР.
Вести.Ru 10:24
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости" соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.
Life.ru вчера в 17:26
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
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Lenta.ru 14:23
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
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Экономика
Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы
Средний бюджет покупки апартаментов в Москве составляет 5-10 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 10:03
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
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Пятый канал 10:01
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16