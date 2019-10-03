Футбол
Евро-футбол.руДжорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Это случилось прямо на «РЖД Арене» - домашнем стадионе московской команды. Соответствующее видео появилось в группе болельщиков «Локомотива».
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК вчера в 17:00
Хоккей
Панарин забросил первую в сезоне шайбу за «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» открыли сезон победой над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Российский форвард Артемий Панарин впервые с момента перехода в клуб в официальном матче забросил шайбу, отличившись на 21-ой минуте.
РБК 00:43
Технологии
В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях
Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.
ТАСС вчера в 06:14
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Игры
NVIDIA запускает в России игровой сервис GeForce Now
Один из крупнейших поставщиков видеоигр, компания из США NVIDIA запускает в России игровой сервис GeForce Now.
Актуальные Новости 00:54
Шоу-бизнес
Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей вчера в 14:19
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Культура
Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Политика
Дмитрий Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро во время визита на Остров свободы.
Ридус вчера в 18:45
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Экономика
РЖД продали контрольный пакет в АО «ВРК-3» за 8,65 млрд рублей
Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7 млрд 15 млн 888,060 тыс. рублей.
Finam.Ru вчера в 11:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе
В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе.
Вести.Ru 00:30
Экономика
Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн
Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.
РБК 00:00
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело вчера в 17:00
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 02 октября в 06:19
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Происшествия
В Париже при нападении на полицейский участок погибли четыре человека
В Париже мужчина напал на полицейский участок. В результате погибли четыре человека. Нападавший был застрелен, сообщает телеканал BFM TV.
Реальное время вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45