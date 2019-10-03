Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДжорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Это случилось прямо на «РЖД Арене» - домашнем стадионе московской команды. Соответствующее видео появилось в группе болельщиков «Локомотива».
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Экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке

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Джорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»

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Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»

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