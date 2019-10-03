Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Это случилось прямо на «РЖД Арене» - домашнем стадионе московской команды. Соответствующее видео появилось в группе болельщиков «Локомотива».

Происшествия Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

Космос «Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Происшествия В Крыму загорелся военный корабль В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).

Футбол Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Политика Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинили в терроризме Владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака на Украине обвинили в финансировании терроризма.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Автоспорт Гонка DTM пройдёт на трассе под Петербургом Соглашение о проведении соревнований на новой трассе "Игора Драйв" в четверг, 3 октября, подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор ООО "Игора Драйв" Вадим Войтенков.

Происшествия Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.