Футбол
Евро-футбол.руДжорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Это случилось прямо на «РЖД Арене» - домашнем стадионе московской команды. Соответствующее видео появилось в группе болельщиков «Локомотива».
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Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
РБК 15:35
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Футбол
«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
В Крыму загорелся военный корабль
В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru 13:30
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Вести.Ru вчера в 05:07
Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru 11:52
Авто
В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Напомним, российские продажи кроссовера Chery Tiggo 4 начались в августе 2019 года.
Автоновости дня 10:16
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Политика
Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинили в терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака на Украине обвинили в финансировании терроризма.
ФАН 06:59
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Автоспорт
Гонка DTM пройдёт на трассе под Петербургом
Соглашение о проведении соревнований на новой трассе "Игора Драйв" в четверг, 3 октября, подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор ООО "Игора Драйв" Вадим Войтенков.
Neva.Today 08:48
Происшествия
Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков
Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.
Нижегородская Правда 10:02
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Армия и оружие
Дезертиров и сдавшихся в плен лишат званий на Украине
Новый закон предлагает считать лиц, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований, или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в состав Вооружённых сил.
REGNUM 08:34
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Трактор»
Советский спорт 14:33