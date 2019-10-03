Футбол

Sports.ruSports.ruДжорджевич сделал предложение девушке на стадионе «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Торжественная церемония прошла на «РЖД Арене».
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Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»

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Экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке

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Джорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»

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Экс-футболист «Зенита» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе

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СМИ: Форвард «Локомотива» сделал предложение девушке на «РЖД Арене»

Sportbox.RUвчера в 13:45

Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»

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Гуцериев может заплатить 140 млрд рублей за санацию Бинбанка

Сегодня, 4 октября 2019 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» обсуждает с Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей, возникших в процессе санкции ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джозефа Байдена, одного из ведущих конкурентов Дональда Трампа на грядущих выборах, в обмен на потенциальный визит в Вашингтон и встречу с американским президентом.
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

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Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию

По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
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После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
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Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

«Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим»,— сказала госпожа Юдаева, выступая на слушаниях в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
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Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака

Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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В России упал спрос на автомобили с газовыми двигателями

Спрос на автомобили с газовыми двигателями в России упал на 66%, утверждают аналитики «Авито Авто», сообщает «РГ».
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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В Москве прошла премия ТЭФИ-2019

В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
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В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
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Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
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Черногорский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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