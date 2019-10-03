Футбол
Sports.ruДжорджевич сделал предложение девушке на стадионе «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич. Торжественная церемония прошла на «РЖД Арене».
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Экономика
Гуцериев может заплатить 140 млрд рублей за санацию Бинбанка
Сегодня, 4 октября 2019 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» обсуждает с Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей, возникших в процессе санкции ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».
Саминвестор 05:45
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена
Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джозефа Байдена, одного из ведущих конкурентов Дональда Трампа на грядущих выборах, в обмен на потенциальный визит в Вашингтон и встречу с американским президентом.
Военное обозрение 07:30
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости вчера в 14:49
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ вчера в 19:53
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию
По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.
РИА Новости 07:45
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Финансы
ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки
«Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим»,— сказала госпожа Юдаева, выступая на слушаниях в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 07:43
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 02 октября в 14:48
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал подрастающего сына Николаса
Актуальные Новости 06:07
Шоу-бизнес
Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака
Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.
Московский Комсомолец 02:15
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Авто
В России упал спрос на автомобили с газовыми двигателями
Спрос на автомобили с газовыми двигателями в России упал на 66%, утверждают аналитики «Авито Авто», сообщает «РГ».
Московский Комсомолец 03:42
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио вчера в 00:06
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° вчера в 04:21
Политика
Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
ТАСС 08:23