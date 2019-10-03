Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене». Девушка ответила форварду согласием, поэтому вскоре пара может узаконить отношения. Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» 12 августа 2019 года.

Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»

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