Футбол
ЧемпионатДжорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»
Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене». Девушка ответила форварду согласием, поэтому вскоре пара может узаконить отношения. Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» 12 августа 2019 года.
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Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Политика
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг на переговорах с КНДР
Президент России заявил, что нужно отдать должное американскому лидеру Дональду Трампу за начало урегулирования на Корейском полуострове.
РБК 14:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Баскетбол
Сборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби
Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.
Газета.Ru 09:52
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Политика
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Спорт-Экспресс 12:03
Политика
США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске
США приветствуют прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.
RT на русском 13:24
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Футбол
Стал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»
Нева Спорт 14:09
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Спорт
МОК не имеет доказательств причастности ОКР к манипуляциям данными
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет фактов, которые указывают на причастность Олимпийского комитета России (ОКР) в искажении данных в базе Московской лаборатории.
News.ru 13:00
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Политика
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.
РИА Новости 09:54
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Экономика
ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»
Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».
Коммерсантъ 12:18
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00