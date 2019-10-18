Футбол

ЧемпионатЧемпионатДжорджевичу диагностировано повреждение связок колена

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
По результатам обследования у 25-летнего футболиста было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где врачи определят тактику лечения. Также сообщается, что к занятиям в общей группе присоединился полузащитник Рифат Жемалетдинов.
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У Джорджевича — повреждение связок колена

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