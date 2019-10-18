Футбол
ЧемпионатДжорджевичу диагностировано повреждение связок колена
|23′
Александр Коломейцев
|32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
|40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
|46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
|53′
Евгений Харин
|75′
Денис Глушаков
Антон Швец
|77′
|80′
Даниил Куликов
|86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
|89′
|89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
23
Швец
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
17
Мбенг
1
Гилерме
2
Живоглядов
37
Магкеев
14
Чорлука
3
Идову
59
Миранчук
18
Коломейцев
27
Серкейра
67
Тугарев
69
Куликов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
По результатам обследования у 25-летнего футболиста было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где врачи определят тактику лечения. Также сообщается, что к занятиям в общей группе присоединился полузащитник Рифат Жемалетдинов.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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