Политика

Газета.RuГазета.RuДжулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос. Об этом Джулиани рассказал в интервью журналу New York. Джулиани также отметил, что предприниматель нанимает агентов ФБР.
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с чего всё началось
В своем интервью журналу New York
, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.
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