с чего всё началось

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос. Об этом Джулиани рассказал в интервью журналу New York. Джулиани также отметил, что предприниматель нанимает агентов ФБР.

Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

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Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

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Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

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Космос Опубликовано видео посадки космического корабля Starliner NASA опубликовало в Twitter видео посадки в Нью-Мексико космического корабля Starliner, который вернулся на Землю после неудачного полета к МКС.

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Финансы Курс доллара опустился ниже 62 рублей В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.