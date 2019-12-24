Политика
Газета.RuДжулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос. Об этом Джулиани рассказал в интервью журналу New York. Джулиани также отметил, что предприниматель нанимает агентов ФБР.
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с чего всё началось
В своем интервью журналу New York, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.Апрал01:52
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Адвокат Трампа назвал 4-х послов США на Украине ставленниками Сороса
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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