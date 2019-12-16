Политика

ТАССТАССДжулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

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Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
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