Политика

РБКРБКДжулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal. По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп.
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