Политика
РБКДжулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal. По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбола
Комиссия РФС по этике отстранила президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Космос
Россия и Япония разработают лунного робота
НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Экономика
Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Космос
Ученые определили вес Млечного Пути
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Политика