Политика

Газета.RuГазета.RuДжулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Он также написал
, что «собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте, который не содержит никаких нарушений со стороны Дональда Трампа».
Ведомостивчера в 19:34

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Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

РБК01:53

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Газета.Ruвчера в 22:34

Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

ТАССвчера в 17:42

Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям

Российская газетавчера в 19:48

Адвокат Трампа: импичмент призван помешать расследовать коррупцию времен Обамы

Ведомостивчера в 19:34

Джулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину

Росбалтвчера в 19:26

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

РИА Новостивчера в 20:08
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Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
RT на русском 01:55
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда вчера в 11:19
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы

Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
ИА REX 02:00
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:14
Общество

В РФ собираются штрафовать на 120 тысяч работающих пенсионеров

Если пенсионер уже получает пенсию с индексацией и надбавками, но продолжает подрабатывать, то его могут оштрафовать на 120 тыс. рублей.
Независимый публицист вчера в 22:10
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM вчера в 09:39
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости вчера в 02:30
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

РИА Новости 02:38
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
РИА Новости 02:20
Гаджеты

Термосифон IceGiant: новое слово в системах охлаждения, лучше нынешних флагманов

3DNews 01:55
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
Армия и оружие

Истребитель МиГ-21 уничтожил турецкий Boeing 747 в Ливии

Avia.pro 13 декабря в 16:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 14 декабря в 00:20
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Наука

Применение CRISPR впервые уничтожило спящие копии вируса герпеса

В эксперименте с человеческими фибробластами, зараженными простым герпесом, исследователям удалось разрушить не только активно реплицирующиеся вирусы, но и спящие копии, неуязвимые для традиционных лекарств.
Хайтек+ 14 декабря в 04:47
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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