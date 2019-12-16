с чего всё началось

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов. Об этом он написал в своем Twitter.

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Армия и оружие Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат» Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Общество В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.

Общество Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Политика Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.

Финансы Рубль растет к доллару и снижается к евро В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Происшествия Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.

Происшествия Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.