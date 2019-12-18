Общество
RT на русскомДзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии компании «Медиалогия». Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ).
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии».Sport24.ru04:43
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