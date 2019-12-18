Общество

RT на русскомRT на русскомДзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии компании «Медиалогия». Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ).
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии
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Sport24.ru04:43

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Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

RT на русском07:03

Дзюба обошел Кокорина, Мамаева, Хабиба и Овечкина в рейтинге российских персон года

Sport24.ru04:43

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Чемпионат05:11

Дзюба, Кокорин, Мамаев и Хабиб — в топ-30 главных персон 2019 года

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Названы самые цитируемые персоны в России

REGNUM04:52

Кокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года

Газета.Ru06:22

Путин, Медведев и Песков стали самыми цитируемыми персонами 2019 года

ТАСС04:26
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