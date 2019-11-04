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Нева СпортНева СпортДзюба: «Лейпциг» уже радовался, сейчас «Зенит» хочет порадоваться

По словам Дзюбы, «Лейпциг» не приедет обороняться в восемь-девять человек, немецкая команда проповедует агрессивный стиль, и «Зенит» очень ждет этот матч. Нападающий считает, что после первого матча осталась недосказанность, и во второй игре петербуржцы могут проиграть, а могут выиграть.
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