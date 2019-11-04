Лига чемпионов
Нева СпортДзюба: «Лейпциг» уже радовался, сейчас «Зенит» хочет порадоваться
По словам Дзюбы, «Лейпциг» не приедет обороняться в восемь-девять человек, немецкая команда проповедует агрессивный стиль, и «Зенит» очень ждет этот матч. Нападающий считает, что после первого матча осталась недосказанность, и во второй игре петербуржцы могут проиграть, а могут выиграть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Политика
Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД по Тюменской области
Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об освобождении с должности начальника УМВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова.
NashGorod.ru 22:25
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Здоровье
Минздрав изменил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Мой Брянск 02 ноября в 07:16
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Общество
Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомости 15:53
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости 19:01
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 02 ноября в 17:33
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации.
РИА Новости 18:04
Интернет
Facebook обновила логотип компании
По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
Народные новости 22:04
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 02 ноября в 02:40
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Финансы
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 15:05
Футбол
Семеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ
Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.
Спорт-Экспресс 11:36
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости 02 ноября в 01:22
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри
Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.
REGNUM 02:14
Политика
Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа
Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа поддерживают 53% американцев.
Газета.Ru 17:27
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22