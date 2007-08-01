Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту УЕФА рассказал об амбициях сборной перед финальной частью Чемпионата Европы - 2020.

Дзюба: «Лужники люблю не меньше, чем стадион в Санкт-Петербурге»

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