Футболисты "Зенита" не настолько слабы, чтобы не иметь шансов на победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов, считает нападающий петербургского клуба Артем Дзюба. "Зенит" во вторник примет на своем поле "Лейпциг" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дзюба: «Зенит» не так слаб, чтобы не иметь шансов на победу над «Лейпцигом»

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