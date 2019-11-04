Лига чемпионов
РИА НовостиДзюба: «Зенит» не так слаб, чтобы не иметь шансов на победу над «Лейпцигом»
Футболисты "Зенита" не настолько слабы, чтобы не иметь шансов на победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов, считает нападающий петербургского клуба Артем Дзюба. "Зенит" во вторник примет на своем поле "Лейпциг" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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