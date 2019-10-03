Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой (3:1) опубликовал фото из раздевалки сине-бело-голубых.

Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями

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