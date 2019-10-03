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ЧемпионатЧемпионатДзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой (3:1) опубликовал фото из раздевалки сине-бело-голубых.
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Артем Дзюба: Горжусь парнями (фото)

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«Горжусь парнями». Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»

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Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»: горжусь парнями

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении

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Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

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Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
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Депутатам Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области предстоит отменить свое решение о присвоении посмертного звания почетного гражданина города одному из бывших директоров градообразующего комбината "Уфалейникель".
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