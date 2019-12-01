Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", поддержал форварда своего клуба Артёма Дзюбу после победы над "Спартаком" (1:0). После игры Дзюба сказал: "Одни лают и хрюкают, другие забивают". Ранее форвард подвергся оскорблениям на трибунах со стороны фанатов "Спартака".

Политика Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.

Происшествия Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане Задержанные подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке Асельдерова, нейтрализованого в ходе спецоперации в декабре 2016 года.

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Политика Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.