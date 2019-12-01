Футбол
Sport.ruГендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»
Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", поддержал форварда своего клуба Артёма Дзюбу после победы над "Спартаком" (1:0). После игры Дзюба сказал: "Одни лают и хрюкают, другие забивают". Ранее форвард подвергся оскорблениям на трибунах со стороны фанатов "Спартака".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RUвчера в 17:28
Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений
Sports.ruвчера в 16:12
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане
Задержанные подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке Асельдерова, нейтрализованого в ходе спецоперации в декабре 2016 года.
Наука
Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире
Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
Общество
Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку
В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.
Политика
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель уехал в Германию и стал немецким гражданином.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании
Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Происшествия
В Москве началась новая волна сообщений о минированиях
В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
Авто
Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Биатлон
Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира
Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Наука
Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Футбол
Marca: Месси получит «Золотой мяч»
Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Футбол
«Луч» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем
ФК Луч (Владивосток) может не доиграть текущий сезон. Как сообщает News.ru, в клубе имеютcя большие финансовые и кадровые проблемы.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.