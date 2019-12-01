Футбол

Sport.ruSport.ruГендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»

Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", поддержал форварда своего клуба Артёма Дзюбу после победы над "Спартаком" (1:0). После игры Дзюба сказал: "Одни лают и хрюкают, другие забивают". Ранее форвард подвергся оскорблениям на трибунах со стороны фанатов "Спартака".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»

Sport.ru02:44

«Зенит» — «Спартак» — 1:0, 1 декабря 2019, ответ Дзюбы на оскорбления

Чемпионатвчера в 14:30

Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

Матч ТВвчера в 17:28

Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

Sportbox.RUвчера в 17:28

Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений

Sports.ruвчера в 16:12

«Кто-то хрюкает, а кто-то побеждает». Дзюба добил «Спартак» после матча

Sport24.ruвчера в 15:35

Орлов — о словах Дзюбы о болельщиках: «А наказал ли КДК или комитет по этике фанатов, которые его оскорбляли?»

Спорт-Экспресс01:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
РБК 04:42
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане

Задержанные подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке Асельдерова, нейтрализованого в ходе спецоперации в декабре 2016 года.
REGNUM 04:25
Наука

Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире

Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Вести.Наука 29 ноября в 04:28
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
Общество

Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.
Взгляд.ру 04:40
Политика

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель уехал в Германию и стал немецким гражданином.
Политсовет 03:50
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Происшествия

В Москве началась новая волна сообщений о минированиях

В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
Lenta.ru 04:04
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
РИА Новости 04:50
Авто

Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Автоновости дня 03:19
Биатлон

Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Радио Зенит 03:08
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор 30 ноября в 15:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Футбол

Marca: Месси получит «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.
Бомбардир.ру 03:33
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Футбол

«Луч» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем

ФК Луч (Владивосток) может не доиграть текущий сезон. Как сообщает News.ru, в клубе имеютcя большие финансовые и кадровые проблемы.
Советский спорт 03:29
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices 04:25
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное