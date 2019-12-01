РПЛ
RT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
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Главное - победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах.
— Артем Дзюба, российский футболистРоссийская газета 14:40
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