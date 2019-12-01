РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Читать в источнике
Комментировать
Артем Дзюба
Главное - победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах.
— Артем Дзюба, российский футболистРоссийская газета 14:40

Подробнее о событии

«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм

Фонтанка.Ру15:24

Одни побеждают, другие хрюкают: «Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ

РИА Новости15:04

«Настоящая команда мужиков!» Дзюба о победе «Зенита» над «Спартаком»

Спорт-Экспресс14:50

Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков

Чемпионат15:27

Дзюба об 1:0 со «Спартаком»: «Выстояли, настоящая команда мужиков!»

Sports.ru15:16

Дзюба — о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Настоящая команда мужиков!»

Sport24.ru15:19

«Главное - это победа»: Дзюба прокомментировал итоги матча со «Спартаком»

Петербургский дневник14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Культура

Участница шоу «План Б» Маргарита Гаврилова: «Выбор Тимура может быть абсолютно непредсказуемым»

Вокруг ТВ 07:44
Общество

Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Башкортостане

В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед. На следующий день местами в республике пойдет снег.
Собака.ru 02:12
Политика

Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Krym.News 11:39
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
РБК 29 ноября в 01:30
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Спорт

Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию

На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Счёт в матче открыли японские футболисты.
Чемпионат 15:27
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
RT на русском 10:58
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Наука

Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Ferra 09:15
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 12:15
Транспорт

На участке «пятой» ветки метро Петербурга произошел сбой движения из-за «зацеперов»

Ранее представитель метрополитена сообщила ТАСС, что в воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" было приостановлено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать снаружи поезда, зацепившись за вагон.
ТАСС 15:36
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 12:51
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" на своем поле одержали победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 12:56
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Наука

Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Народные новости вчера в 07:58
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Хоккей

Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ

Sportbox.RU 14:42
Шоу-бизнес

Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
Дни24 12:08
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Политика

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Газета.Ru 15:34
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 29 ноября в 20:15
Здоровье

Троих иностранных детей прооперируют в клинике Краснодара

Ореанда-Новости 15:02
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное