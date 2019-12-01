РПЛ

Газета.RuГазета.RuДзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выложил пост в Instagram после победы своей команды над столичным "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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