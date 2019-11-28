Артем Дзюба открыл счет в матче против «Лиона», забив восьмой гол в основном турнире Лиги чемпионов. Форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым, делившими лидерство в списке лучших российских бомбардиров турнира.

Дзюба догнал Тихонова по голам в Лиге чемпионов

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