Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала на своём канале в Youtube видео с дуэлью игроков сборной России Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. Футболисты соревновались в серии пенальти до первого промаха. Проигравший получал щелбаны по носу.

Дзюба и Лунёв устроили пенальти-дуэль на щелбаны

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