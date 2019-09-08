Футбол
Евро-футбол.руДзюба и Лунёв устроили пенальти-дуэль на щелбаны
Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала на своём канале в Youtube видео с дуэлью игроков сборной России Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. Футболисты соревновались в серии пенальти до первого промаха. Проигравший получал щелбаны по носу.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
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Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
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Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможный трансфер нападающего Антона Бурдасова в омскую команду.
Матч ТВ 11:06
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
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Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
News.ru 10:34
Футбол
Бернарду Силва: «Португалия хочет занять первое место в группе»
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.
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В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей
На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
РИАЦ 03:09
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В Нидерландах сожалеют о включении Цемаха в обмен между РФ и Украиной
Нидерландское правительство выразило сожаление в связи с передачей в Россию "ценного свидетеля" Владимира Цемаха, который является свидетелем дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 21:17
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В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
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Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
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Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
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Гахария стал новым премьером Грузии
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Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
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РИА Новости 11:42