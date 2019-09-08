Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДзюба и Лунёв устроили пенальти-дуэль на щелбаны

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала на своём канале в Youtube видео с дуэлью игроков сборной России Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. Футболисты соревновались в серии пенальти до первого промаха. Проигравший получал щелбаны по носу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зови меня Тема Ривалдо». Дзюба и Лунев устроили серию пенальти на щелбаны

Матч ТВ09:04

Дзюба и Лунев устроили пенальти-дуэль на щелбаны. Видео

Спорт-Экспресс08:20

«Зови меня Тема Ривалдо». Дзюба и Лунев устроили серию пенальти на щелбаны

Sportbox.RU09:04

Дзюба и Лунев устроили серию пенальти на щелбаны

Sport24.ru09:42

Дзюба и Лунёв посоревновались друг с другом в исполнении пенальти

Чемпионат10:38

Дзюба и Лунёв устроили пенальти-дуэль на щелбаны

Евро-футбол.ру10:39

Без минуты чемпионы

Soccer.ru09:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика

Симоньян «чуть не подралась» с Навкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об ожесточенном споре с фигуристкой Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Взгляд.ру 09:11
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru 03:29
Баскетбол

Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ

ProstoProSport 11:02
Теннис

«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Футбол

Венгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

Матч ТВ 10:48
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Происшествия

СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки

Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
RT на русском 08:58
Хоккей

Сушинский прокомментировал возможный трансфер Бурдасова в «Авангард»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможный трансфер нападающего Антона Бурдасова в омскую команду.
Матч ТВ 11:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Футбол

Семак назвал Кокорина мечтой любого тренера

Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
News.ru 10:34
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Футбол

Бернарду Силва: «Португалия хочет занять первое место в группе»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.
Евро-футбол.ру 04:04
Политика

В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей

На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
РИАЦ 03:09
Политика

В Нидерландах сожалеют о включении Цемаха в обмен между РФ и Украиной

Нидерландское правительство выразило сожаление в связи с передачей в Россию "ценного свидетеля" Владимира Цемаха, который является свидетелем дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол

Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге

Евро-футбол.ру 03:29
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»

РИА Новости 11:01
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика

В Оренбургской области начали работу избирательные участки

РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Авто

В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Авто

Названы топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей

Tvoe-avto.com 09:27
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика

ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лунев Андрей
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное