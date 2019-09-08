Футбол
Евро-футбол.руДзюба и Лунёв устроили пенальти-дуэль на щелбаны
Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала на своём канале в Youtube видео с дуэлью игроков сборной России Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. Футболисты соревновались в серии пенальти до первого промаха. Проигравший получал щелбаны по носу.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Футбол
Ван Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»
Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года. Отмечается, по новому соглашению игроку улучшат заработную плату.
Vprognoze.ru 04:33
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Госдумы в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:36
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество
Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия
В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности
Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из-за неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:58
Политика
Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
Коммерсантъ 12:14
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика
В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали заявку на включение в реестр электронных избирателей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:07
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Теннис
Первый канал покажет финал с участием Медведева на US Open
Metaratings вчера в 15:17
Общество
День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек
На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 06:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Политика
Мэр Новосибирска Локоть заявляет о своей победе на выборах
Интерфакс - Россия 11:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак наконец прокомментировала слухи о своей беременности
Последние несколько дней в Сети муссируются слухи о беременности Ксении Собчак.
Woman.ru 12:05
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Футбол
«Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом
Отмечается, что в ближайшее время пушкари предложат французу поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2023 года.
Советский спорт 11:59
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36