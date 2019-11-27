Петербургский «Зенит» одержал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом». Встреча на «Газпром Арене» 27 ноября закончилась со счетом 2:0. Открыл счет Артем Дзюба на 42-й минуте.

Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»

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