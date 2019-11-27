Лига чемпионов

Мойка78Мойка78Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Петербургский «Зенит» одержал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом». Встреча на «Газпром Арене» 27 ноября закончилась со счетом 2:0. Открыл счет Артем Дзюба на 42-й минуте.
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