Футбол

Советский спортСоветский спортДзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме

Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме. 31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики. Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок, написал Дзюба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Леонид Слуцкий — о картонном Дзюбе: «Тот случай, когда копия намного лучше оригинала»

Матч ТВ03:26

Дзюба ответил Слуцкому, пошутившему про его картонную копию

ProstoProSport04:14

«Тот случай, когда копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над картонным Дзюбой

Sport24.ruвчера в 16:33

«Копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над Дзюбой. Тот тоже подколол тренера

Чемпионат02:30

Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы

Газета.Ruвчера в 17:16

Слуцкий подколол Дзюбу с его картонным бюстом

Soccer.ruвчера в 16:52

Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме

Советский спорт03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Происшествия

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

Вести.Ru 05:56
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян вновь стала мамой

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Политика

Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 07:35
Хоккей

Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже

Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже, приводит слова Разина официальный сайт клуба.
Советский спорт 07:00
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv вчера в 09:12
Единоборства

Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика

Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Финансы

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 06:30
Космос

Найден второй из самых медленно вращающихся радиопульсаров

Оказалось, что объект, названный PSR J2251-3711, вращается медленнее практически всех радиопульсаров, известных на сегодняшний день.
Индикатор 17 октября в 13:33
Общество

SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram

В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
РБК вчера в 03:00
Общество

Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
Вести.Ru вчера в 08:10
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Единоборства

Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса

В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
Чемпионат 06:45
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Политика

Помилованный Путиным Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Вести.Ru 03:48
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Ярославской области пять детей погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 01:15
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», несмотря на голы Панарина и Бучневича

REGNUM 00:21
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак

Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Bimru.ru вчера в 09:10
Кино

Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня

Анкара заявила, что курдские формирования сил народной самообороны нарушают режим прекращения огня на северо-востоке Сирии.
News.ru 05:51
Космос

Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов

Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
TechFusion 17 октября в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное