Футбол
Советский спортДзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме. 31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики. Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок, написал Дзюба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Тот случай, когда копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над картонным Дзюбой
Sport24.ruвчера в 16:33
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Хоккей
Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже
Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже, приводит слова Разина официальный сайт клуба.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Единоборства
Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика
Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Финансы
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Космос
Найден второй из самых медленно вращающихся радиопульсаров
Оказалось, что объект, названный PSR J2251-3711, вращается медленнее практически всех радиопульсаров, известных на сегодняшний день.
Общество
SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram
В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
Общество
Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты
Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Единоборства
Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса
В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Политика
Помилованный Путиным Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ
В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Армия и оружие
Турция обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня
Анкара заявила, что курдские формирования сил народной самообороны нарушают режим прекращения огня на северо-востоке Сирии.
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.