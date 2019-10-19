Футбол
Советский спортДзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме. 31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики. Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок, написал Дзюба.
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«Тот случай, когда копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над картонным Дзюбой
Sport24.ruвчера в 16:33
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