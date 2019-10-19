Футбол
Советский спортДзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме. 31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики. Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок, написал Дзюба.
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«Тот случай, когда копия лучше оригинала». Слуцкий подшутил над картонным Дзюбой
Sport24.ruвчера в 16:33
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 03:17
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Футбол
Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в «Ювентусе»
Спорт-Экспресс вчера в 16:25
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
РБК 10:50
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Наука
Ураганы могут провоцировать подводные землетрясения
Наблюдения за самыми мощными ураганами Атлантики показали, что они вызывают своеобразные землетрясения на дне океана, порождая толчки с магнитудой до 3,5 по шкале MMS (сейсмического момента).
ТАСС Наука 17 октября в 11:16
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Футбол
УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах
Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Армия и оружие
На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе
Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
РИА Новости 11:08
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34