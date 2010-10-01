Футбол

Нева СпортНева СпортДзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимает третье место в списке лучших футболистов Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас». В активе российского форварда сине-бело-голубых девять забитых голов и десять результативных передач в 17 встречах клубного сезона.
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