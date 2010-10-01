Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимает третье место в списке лучших футболистов Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас». В активе российского форварда сине-бело-голубых девять забитых голов и десять результативных передач в 17 встречах клубного сезона.

Дзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»

Спорт день за днем

Общество Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Авто Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Общество Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.

Армия и оружие Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских Телеканал "Звезда" выложил видео переброски в Сирию порядка 300 российских военных полицейских.

Экономика Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Политика Турция потребует от США выдачи командующего СДС Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.

Футбол ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась. В том числе, с участием российской команды.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Авто Honda представила новое поколение Jazz На открывшемся в Токио автосалоне, компания Honda продемонстрировала новую, четвёртую генерацию модели Fit, также известную как Jazz.

Общество Маленко отказалась идти в мэры Симферополя из-за Аксенова Глава республики на своей странице в Facebook указал на причину, по которой экс-глава администрации крымской столицы Наталья Маленко отказалась участвовать в конкурсе на замещение должности.