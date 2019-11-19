Футбол

News.ruNews.ruДзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
  
Баттистини
  
Симончини
  
Бролли
  
Грандони
  
Муларони
  
Голинуччи
  
Голинуччи
  
Палацци
  
Нанни
  
Берарди
  
Гилерме
  
Караваев
  
Беляев
  
Джикия
  
Петров
  
Кузяев
  
Ахметов
  
Оздоев
  
Бакаев
  
Дзюба
  
Жемалетдинов
  
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.
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Подробнее о событии

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