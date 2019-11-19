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News.ruДзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов
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Предварительная расстановка 4‑4‑2
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.
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Зобнин: Дзюба хочет обойти Кержакова. Сказал — забью Сан-Марино 7, и до свидания
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