Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.

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Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Происшествия Восемь сотрудников УФСИН Дагестана задержаны по подозрению в коррупции По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Происшествия СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

Авто Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Происшествия Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон на скорой Мать убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко почувствовала себя плохо во время похорон дочери в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.