Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.

Спорт день за днем

Общество Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз» Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.

Происшествия Академик Асеев назвал «дурью» обыски в сибирском отделении РАН По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.

Экономика С 2020 года запрещено торговать в розницу на ЕНВД Отмена ЕНВД с 2020 года С 2020 года продажа лекарств, обуви, одежды и прочих изделий из меха под ЕНВД не подпадает.

Политика Решение о заморозке помощи Украине исходило от Трампа Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что решение о заморозке финансовой и военной помощи Украине исходило непосредственно от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Технологии АРТ-группировки беспокоят российский ТЭК Пять из девяти группировок, нацеленных на компании ТЭК, используют вредоносное ПО, которое действует в оперативной памяти и не оставляет следов на жестком диске.

Экономика Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин «По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.

Политика Переданные Россией катера буксируют в Украину Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.

Армия и оружие Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости Фото: doddis77 / Shutterstock.com Иными словами, Трамп продал саудовцам, по сути, от мёртвого осла уши в обмен, как считают эксперты, на обещание такой же поддержки со стороны США, которой пользовался королевский дом при предыдущем режиме в Вашингтоне.

Футбол Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.

Общество Согласован порядок продажи «красивых номеров» В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.

Общество Власти Хабаровского края сообщили об обыске в правительстве региона Источник в правоохранительных органах региона, не уточнив причин обыска, ранее сообщил РИА Новости, что следственные действия прошли в целом по всей группе компаний "Торэкс".

Шоу-бизнес Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.

Политика В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.