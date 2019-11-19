Футбол
News.ruДзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
Палацци
Нанни
Берарди
Гилерме
Караваев
Беляев
Джикия
Петров
Кузяев
Ахметов
Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зобнин: Дзюба хочет обойти Кержакова. Сказал — забью Сан-Марино 7, и до свидания
Чемпионатвчера в 08:20
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Армия и оружие
В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции
Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Общество
Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Происшествия
СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пустила за руль автомобиля в момент езды своего шестилетнего ребенка.
Футбол
Гончаренко не стал оценивать игру Дзагоева
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал оценивать игру Алана Дзагоева, который впервые после травмы вышел на поле и принял участие в товарищеской игре с ростовским СКА По словам главного тренера, в первом тайме было много осмысленных атак, а во втором, когда ушел Дзагоев, их стало меньше.
Происшествия
В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД
Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Фигурное катание
Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
Здоровье
Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз
В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов
По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.