Футбол
News.ruДзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.
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"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
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Переданные Россией катера буксируют в Украину
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Против Вадима Ванеева возбудили уголовное дело
В Ростовской области против генерального директора «Донстар» возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
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В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями
"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Наука
Спасибо за рыбу!
В легендах народов Океании дельфины могут менять облик, превращаться в людей и зачинать детей с земными женщинами.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Политика
Трамп заявил о возможности дать показания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний по процессу собственного импичмента.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
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Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Политика
Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»
Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».