Футбол

News.ruNews.ruДзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов

Сан-Марино — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС. Дзюба забил 24 мяча за сборную России и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров.
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Зобнин: Дзюба хочет обойти Кержакова. Сказал — забью Сан-Марино 7, и до свидания

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