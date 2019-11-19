Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино. У Дзюбы девять мячей, а лидером бомбардирской гонки является Гарри Кейн с 12 мячами.

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Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино

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