Футбол
Нева СпортДзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино. У Дзюбы девять мячей, а лидером бомбардирской гонки является Гарри Кейн с 12 мячами.
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Дзюба не отпустит Кейна, ставим на голы русского бомбардира. Прогнозы на Сан-Марино — Россия
Sport24.ruвчера в 18:45
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