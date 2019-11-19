Футбол

Нева СпортНева СпортДзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино. У Дзюбы девять мячей, а лидером бомбардирской гонки является Гарри Кейн с 12 мячами.
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