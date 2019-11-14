«Галатасарай» уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым.

Дзюба мог оказаться в «Галатасарае»

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