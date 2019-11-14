Футбол

MetaratingsMetaratingsДзюба мог оказаться в «Галатасарае»

«Галатасарай» уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым.
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«Я шел под третьим номером, Дзюба под вторым, Фалькао первый». Комличенко — откровенно о трансферах

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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
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Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
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В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
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Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
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