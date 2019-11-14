Футбол
MetaratingsДзюба мог оказаться в «Галатасарае»
«Галатасарай» уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером. Артем Дзюба был под вторым, а Радамель Фалькао под первым.
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Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
Как пояснил ведущий, все модели LADA теперь проверяются «по-новому»: изменились логистика тестов и алгоритмы финальных испытаний на качество.
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Происшествия
Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек
Один человек погиб при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщает ФАН.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
Киберспорт
Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала о жизни с Константином Эрнстом
Софья Заика впервые откровенно рассказала о жизни с Константином Эрнстом, который старше ее на 27 лет.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Единоборства
Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Наука
Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом
В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Политика
Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию
На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Экономика
Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии
Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов
По сообщению генерального директора компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, Алла Борисовна получила весьма неплохой гонорар за сольник в столице Белоруссии.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Знаменитый робот Федор больше не полетит в космос, сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
Политика
Путин призвал Украину продлить закон об особом статусе Донбасса
Российский лидер указал, что европейские партнеры призывали бывшего президента Украины Петра Порошенко сделать этот закон бессрочным и тот, по словам Путина, согласился с этим.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Согласно инфографике газеты «Красная звезда», 12 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.