Кроме [первого] матча с Бельгией [разговор состоялся до поражения от Бельгии 1:4], все остальные мы выиграли.

Спорт день за днем

Дзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

Спорт день за днем

Политика В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.

Экономика МТС отчиталась о квартальной прибыли против убытка годом ранее МТС отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2019 г. Общая выручка компании увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Политика В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

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Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

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Политика Турция осудила решение США по израильским поселениям Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Космос США заплатили России почти 4 млрд долларов за полёты в космос "На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнёрских астронавтов на станцию и обратно на Землю", - гласит сообщение.