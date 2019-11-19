Футбол
РИА НовостиДзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО
Кроме [первого] матча с Бельгией [разговор состоялся до поражения от Бельгии 1:4], все остальные мы выиграли.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Экономика
МТС отчиталась о квартальной прибыли против убытка годом ранее
МТС отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2019 г. Общая выручка компании увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Экономика
Стоимость Bitcoin опустилась до $8000
Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Авто
В России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти
Автоэксперты, проанализировав предложения на «Авито», выяснили, что в России резко вырос спрос на подержанные автомобили с целью разбора их на запчасти.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Кино
Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel
Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Здоровье
Названы 5 крайне бесполезных и опасных лекарств в домашней аптечке
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Политика
Турция осудила решение США по израильским поселениям
Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Космос
США заплатили России почти 4 млрд долларов за полёты в космос
"На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнёрских астронавтов на станцию и обратно на Землю", - гласит сообщение.
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Шоу-бизнес
Пригожин осудил российских артистов за выступления в Латвии
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.