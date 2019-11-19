Футбол

РИА НовостиРИА НовостиДзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

Бельгия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Кроме [первого] матча с Бельгией [разговор состоялся до поражения от Бельгии 1:4], все остальные мы выиграли.
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Дзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

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Артем Дзюба: Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить»

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