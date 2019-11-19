Футбол
РИА НовостиДзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО
В эксклюзивном интервью UEFA.com Артем Дзюба оценил выступление сборной России в квалификации ЕВРО-2020, рассказал о себе и Станиславе Черчесове. Сборная России во вторник встретится с Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа.
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Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Здоровье
Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз
В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Армия и оружие
В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии
Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Политика
Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов
По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Общество
Группу детей из Ирака доставили в Москву
С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор автомобиля зимой
Издание «Авто.ру» обратилось к экспертам, которые поведали о том, как правильно прогревать мотор машины в зимних условиях.
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились в день рождения сына
Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись любезностями в соцсети в день рождения своего общего сына Платона.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Финансы
Банки России снижают ставки по ипотеке
Основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ до минимума за шесть лет, но есть и другой фактор — падение выдачи ипотеки.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Наука
Выведена самая точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился
Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Происшествия