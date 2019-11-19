В эксклюзивном интервью UEFA.com Артем Дзюба оценил выступление сборной России в квалификации ЕВРО-2020, рассказал о себе и Станиславе Черчесове. Сборная России во вторник встретится с Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа.

Спорт день за днем

Дзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

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