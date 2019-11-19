Футбол

РИА НовостиРИА НовостиДзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

Бельгия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
В эксклюзивном интервью UEFA.com Артем Дзюба оценил выступление сборной России в квалификации ЕВРО-2020, рассказал о себе и Станиславе Черчесове. Сборная России во вторник встретится с Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба: мы не топ-сборная, которая едет выигрывать ЕВРО

РИА Новости05:28

Артам Дзюба: «Уже сказал всем игрокам: „Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить“»

Спорт-Экспресс05:27

Артем Дзюба: Уже сказал всем игрокам сборной: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить»

Спорт день за днем05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Здоровье

Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз

В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
URA.Ru 05:00
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Армия и оружие

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Военное обозрение вчера в 22:21
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Происшествия

Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

RT на русском 06:30
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Политика

Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов

По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Эхо Москвы 06:30
Общество

Группу детей из Ирака доставили в Москву

С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Это Кавказ 01:15
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор автомобиля зимой

Издание «Авто.ру» обратилось к экспертам, которые поведали о том, как правильно прогревать мотор машины в зимних условиях.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 23:28
Гаджеты

Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel

Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
3DNews вчера в 07:55
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM 06:18
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
RT на русском вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились в день рождения сына

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись любезностями в соцсети в день рождения своего общего сына Платона.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Политика

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

RT на русском 05:43
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Финансы

Банки России снижают ставки по ипотеке

Основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ до минимума за шесть лет, но есть и другой фактор — падение выдачи ипотеки.
ВЕТТА вчера в 06:10
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Наука

Выведена самая точная формула пересчета возраста собак в человеческий

МедиаПоток вчера в 08:57
Происшествия

Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Lenta.ru 05:05
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное