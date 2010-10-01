Футбол

ИзвестияИзвестияДзюба на Бельгию: какие шансы у РФ отвоевать лидерство в отборе к Евро

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Разборка лидерская Россия и Бельгия еще в октябре обеспечили себе путевки на Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать
Культура

Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип

Народные новости 05:22
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
РБК 05:15
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Авто

Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки

Самым продаваемым кроссовером марки Hyundai стал новый кроссовер Hyundai Venue.
Faktom 12 ноября в 03:19
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла контрольный спринт на сборах в Тюмени

МК-Спорт 03:45
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Экономика

Протесты «желтых жилетов» обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро

Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов", передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства.
РИА Новости 02:52
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Технологии

Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри

В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
N+1 04:37
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС 12 ноября в 11:19
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Тарантас Ньюс вчера в 22:37
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Общество

Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:37
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Происшествия

МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
РБК 04:25
Единоборства

Емельяненко объяснил очередную пьяную выходку

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, что не имеет проблем с алкоголем.
Pravda.Ru 05:27
Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного

Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
7Дней.ру вчера в 17:00
Политика

Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.
News.ru 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное