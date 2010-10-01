Разборка лидерская Россия и Бельгия еще в октябре обеспечили себе путевки на Евро-2020.

Дзюба на Бельгию: какие шансы у РФ отвоевать лидерство в отборе к Евро

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

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Технологии Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.

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