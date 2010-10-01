Футбол
ИзвестияДзюба на Бельгию: какие шансы у РФ отвоевать лидерство в отборе к Евро
Разборка лидерская Россия и Бельгия еще в октябре обеспечили себе путевки на Евро-2020.
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Культура
Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Авто
Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки
Самым продаваемым кроссовером марки Hyundai стал новый кроссовер Hyundai Venue.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Экономика
Протесты «желтых жилетов» обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов", передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Технологии
Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри
В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Происшествия
МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье
В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
Единоборства
Емельяненко объяснил очередную пьяную выходку
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, что не имеет проблем с алкоголем.
Энергетика
Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»
Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного
Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
Политика
Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти
Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.