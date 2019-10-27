РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных

Крылья Советов — Зенит
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе

Sport24.ru05:51

Дзюба остался в запасе на матч в Самаре, Соболев сыграет с первых минут против «Зенита»

Матч ТВ06:01

«Крылья Советов» - «Зенит»: стартовые составы

Sport.ru05:59

Дзюба остался в запасе на матч в Самаре, Соболев сыграет с первых минут против «Зенита»

Sportbox.RU06:01

Дзюба остался в запасе из-за небольшого повреждения. Форварда решили поберечь

Спорт-Экспресс06:16

Магомед Оздоев играет как Сергей Семак

Чемпионат06:00

«Крылья Советов» – «Зенит». Дзюба остался в запасе, Кузяев, Азмун, Дриусси и Соболев сыграют с первых минут

Sports.ru04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Авто

В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show

Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Происшествия

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Газета.Ru 03:12
Политика

Грузия потеряла $350 млн из-за запрета полетов в Россию

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 25 октября в 05:01
Игры

Первую Half-Life показали с современной графикой

Ferra вчера в 08:34
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Общество

Молдова переходит на зимнее время: когда и как переводить часы

В ночь на воскресенье, 27 октября, Республика Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад.
Sputnik Молдова 25 октября в 06:50
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Космос

Найдена одна из первых галактик Вселенной

Популярная механика 23 октября в 18:37
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Происшествия

Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР

В Кривом Роге украинца наказали тюремным сроком за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте возле одного из торгово-развлекательных центров города.
Газета.Ru 05:41
Единоборства

Чисора техническим нокаутом победил Прайса

35-летний Чисора одержал 32-ю победу в карьере при девяти поражениях. Для 36-летнего Прайса это седьмое поражение в карьере.
Sportbox.RU вчера в 18:40
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Политика

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Известия вчера в 21:27
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru вчера в 15:30
Хоккей

Овечкин признался в любви к шведскому форварду

Газета.Ru 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное