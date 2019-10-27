Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Происшествия Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР В Кривом Роге украинца наказали тюремным сроком за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте возле одного из торгово-развлекательных центров города.

Единоборства Чисора техническим нокаутом победил Прайса 35-летний Чисора одержал 32-ю победу в карьере при девяти поражениях. Для 36-летнего Прайса это седьмое поражение в карьере.